اختارت فرح نوفل، شقيقة الفنانة كارمن سليمان، إطلالة زفاف اتسمت بالرقي والبساطة، بعيدًا عن التصاميم المبالغ فيها، لتواكب واحدة من أبرز توجهات موضة الأعراس لعام 2026 التي تميل إلى الأناقة الهادئة واللمسات الكلاسيكية.

جاء الفستان بقصة ناعمة أبرزت القوام بانسيابية، مع تصميم خالٍ من الزخارف الكثيفة، فيما أضفت تفاصيل الطرحة الطويلة لمسة رومانسية راقية. واعتمدت العروس مكياجاً طبيعياً بألوان هادئة ركز على إشراقة البشرة، مع تسريحة شعر بسيطة منحت الإطلالة طابعاً عصرياً دون تكلف.

أما المجوهرات، فاقتصرت على قطع ناعمة عززت أناقة الإطلالة دون أن تنافس الفستان، ليبقى التركيز على جمال التصميم وتناسق التفاصيل.

إطلالة فرح عكست بوضوح عودة صيحة «Less is More» في حفلات الزفاف، حيث تتجه كثير من العرائس إلى الفساتين ذات الخطوط النظيفة والأقمشة الفاخرة بدلاً من التطريزات المبالغ فيها، مع مكياج هادئ وتسريحات طبيعية تمنح العروس مظهراً خالداً لا يرتبط بموضة موسمية.