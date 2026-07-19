يشهد عالم الموضة هذا الموسم عودة لافتة للدرجات الزاهية والمنعشة، ويتقدمها الأزرق «تيفاني»، الذي أصبح أحد أكثر الألوان حضورًا في مجموعات دور الأزياء وإطلالات المشاهير وأزياء الشارع. يتميز هذا اللون بمزيج من الأزرق الفاتح مع لمسة تركوازية ناعمة، ما يمنحه طابعًا صيفيًا أنيقًا وسهل التنسيق.

وجاء انتشاره بالتزامن مع توجه عالمي نحو الألوان التي تضفي إحساسًا بالهدوء والتفاؤل، بعد مواسم سيطرت فيها الدرجات المحايدة مثل البيج والرمادي والأسود. اعتمدت العديد من العلامات هذا اللون في الفساتين، والبدلات الصيفية، والحقائب، والأحذية، وحتى الإكسسوارات الصغيرة، ليصبح خيارًا مناسبًا للإطلالات اليومية والرسمية على حد سواء.

كما برز الأزرق «تيفاني» في تنسيقات تعتمد على البساطة، إذ ينسجم بسهولة مع الأبيض والعاجي والرملي، ويمكن دمجه أيضًا مع البني الشوكولاتة أو الفضي للحصول على إطلالة أكثر عصرية. ويرى خبراء الموضة أن هذا اللون يناسب مختلف درجات البشرة، وهو ما ساهم في انتشاره الواسع خلال موسم صيف.