يشهد عالم الجمال عودة قوية لإحدى أبرز صيحات التسعينات، مع تصدر محدد الشفاه الغامق اتجاهات المكياج خلال عام 2026، بعد أن تبنته نجمات عالميات وخبراء تجميل في عروض الأزياء وحملات التجميل، ليعود بأسلوب أكثر نعومة وعصرية.

وتعتمد الصيحة على استخدام محدد شفاه بدرجة أغمق من لون أحمر الشفاه أو اللمعة، مع دمج اللونين بسلاسة للحصول على مظهر طبيعي يمنح الشفاه بعداً وامتلاءً دون اللجوء إلى إجراءات تجميلية. وعلى عكس الأسلوب الذي اشتهر في التسعينات بخطوطه الحادة والواضحة، تميل النسخة الحديثة إلى التدرج اللوني واللمسات الناعمة التي تمنح الإطلالة مظهراً أكثر أناقة.

وساهمت منصات التواصل الاجتماعي في إعادة انتشار هذه الصيحة، حيث امتلأت تطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام بمقاطع تعليمية توضح طرق تنسيق محدد الشفاه مع درجات النيود والبني والوردي، ما شجع جيلاً جديداً على تبني هذا الأسلوب وإعادة اكتشافه.

ويرى خبراء التجميل أن عودة محدد الشفاه الغامق تعكس استمرار تأثير موضة التسعينات على اتجاهات الجمال الحالية، إلى جانب تزايد الإقبال على تقنيات المكياج التي تبرز الملامح بطريقة بسيطة وتعزز جمالها الطبيعي، وهو ما يجعل هذه الصيحة من أبرز اتجاهات الموسم وأكثرها حضوراً في إطلالات النجمات وعاشقات الجمال.