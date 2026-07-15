لفتت النجمة العالمية جينيفر لوبيز الأنظار خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس، بعدما اختارت في أكثر من مناسبة أحذية شفافة بتصاميم متنوعة، لتعيد واحدة من أبرز صيحات الأزياء في العقد الماضي إلى دائرة الضوء من جديد.

وتنوعت اختيارات لوبيز بين الكعوب الشفافة الكاملة والتصاميم التي تمزج بين خامات الـPVC والجلد، في إطلالات جمعت بين الفساتين الراقية والأزياء الكاجوال الأنيقة، ما عكس مرونة هذا النوع من الأحذية وإمكانية تنسيقه مع مناسبات مختلفة.

ويشير خبراء الموضة إلى أن الأحذية الشفافة تشهد عودة قوية هذا الموسم، مدفوعة بإقبال عدد من دور الأزياء العالمية والمشاهير عليها، لما تمنحه من مظهر عصري يوحي بخفة الإطلالة ويبرز تفاصيل الأزياء دون أن ينافسها بصرياً.

وتزامنت إطلالات لوبيز مع انتشار واسع لهذه الصيحة على منصات عروض الأزياء وحسابات مؤثرات الموضة، إذ ظهرت بتفسيرات جديدة تضمنت كعوباً هندسية، وتفاصيل كريستالية، وألواناً حيادية تناسب مختلف الإطلالات الصيفية.