من المنتظر أن ينضم قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو إلى التدريبات في المرحلة الأخيرة من المعسكر الإعدادي، التي ستنطلق في 25 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس القادم، في مدينة لشبونة البرتغالية، وذلك بعد الإجازة التي منحت له وبقية زملائه اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في مباريات كأس العالم 2026.



وسيواصل رونالدو قيادة الفريق النصراوي في الموسم الجديد، إذ تبقى في عقده عام واحد، حيث ينتهي العقد في صيف 2027، بعد أن جددت الإدارة النصراوية عقده في صيف 2025، لمدة عامين، مضى منها عام وتبقى عام آخر.



ويواصل الفريق النصراوي تدريباته حالياً تحت قيادة المدرب آنج بوستيكو جلو الذي تعاقدت معه الإدارة النصراوية لمدة موسمين، وتطمح إدارة النادي في مواصلة الفريق لتحقيق المزيد من البطولات محلياً وقارياً في الموسم القادم.



يذكر أن الفريق النصراوي سيشارك في الموسم القادم في أربع بطولات، ثلاث محلياً (دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي)، وبطولة واحدة قارياً (دوري أبطال آسيا لأندية النخبة).



