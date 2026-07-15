واصل المنتخب الإسباني كتابة التاريخ في كأس العالم 2026، بعدما أصبح أكثر منتخب يحافظ على نظافة شباكه في نسخة واحدة من البطولة، بتسجيله ست مباريات دون استقبال أي هدف.



وانفرد «لا روخا» بالصدارة متجاوزاً الرقم التاريخي الذي كان مشتركاً بين هولندا في مونديال 1974، وإيطاليا في 1990، والبرازيل في 1994، وفرنسا في 1998، وألمانيا في 2002، بعدما اكتفى كل منها بخمس مباريات بشباك نظيفة.



يعكس هذا الإنجاز الصلابة الدفاعية الكبيرة التي قدمها المنتخب الإسباني طوال مشواره في البطولة، إلى جانب الانضباط التكتيكي الذي جعله أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، بعدما جمع بين القوة الدفاعية والفاعلية الهجومية في طريقه إلى المباراة النهائية.



وأصبحت إسبانيا أكثر منتخب تسبب في خسائر للمدرب ديدييه ديشان خلال فترة قيادته للمنتخب الفرنسي، بعدما حققت الفوز الخامس عليه في عهده، إثر الانتصار بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم 2026.



وجاءت الهزائم الخمس لفرنسا أمام إسبانيا بقيادة ديشان في مناسبات مختلفة، بداية من الخسارة 2-0 في تصفيات كأس العالم 2014، ثم الهزيمة 1-0 في مباراة ودية عام 2014، قبل أن تتكرر الخسارة بنتيجة 2-1 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2021، ثم بالنتيجة ذاتها في نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024، وأخيرًا السقوط 2-0 في مونديال 2026.



تحوّلت إسبانيا إلى عقدة حقيقية لديشان، بعدما تفوقت عليه في خمس مواجهات، أكثر من أي منتخب آخر خلال مسيرته مع «الديوك»، في الوقت الذي جاءت فيه الخسارة الأخيرة في المباراة قبل الأخيرة له على رأس الجهاز الفني لمنتخب فرنسا.



انفوجرافيك



خسائر فرنسا مع ديشان أمام إسبانيا



1- في تصفيات كأس العالم 2014 (2/0)



2- مباراة ودية عام 2014 (1/0)



3- نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2021 (2/1)



4- نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024 (2/1)



5- دور الأربعة بكأس العالم 2026 (2/0)