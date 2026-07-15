يواصل لامين يامال تأكيد مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم المنتخب الإسباني، بعدما حافظ على سجله المثالي مع «لا روخا» في البطولات الكبرى، كلما بدأ المباراة ضمن التشكيلة الأساسية.



وبفوز إسبانيا على فرنسا بنتيجة (2-0) في نصف نهائي كأس العالم 2026، ارتفع رصيد «لا روخا» إلى 12 انتصاراً من أصل 12 مباراة في بطولتي كأس العالم وكأس أمم أوروبا، عندما يبدأ يامال أساسياً، دون أي تعادل أو خسارة.



ويعكس هذا الرقم التأثير الكبير للنجم الشاب في منظومة المنتخب الإسباني، إذ أصبح عنصراً ثابتاً في تشكيلة «لا روخا»، مسهماً بأدائه وأرقامه في قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات والوصول إلى المراحل الحاسمة من البطولات الكبرى.



ويأمل المنتخب الإسباني في استمرار هذه السلسلة المميزة خلال المباراة النهائية، إذ يطمح يامال لمواصلة سجله الخالي من التعثر وقيادة بلاده نحو لقب عالمي جديد.