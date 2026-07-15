انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بصورة غير متوقعة في مايو الماضي، ويعود ذلك بشكل كبير إلى تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة.



تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2% على أساس شهري، بعد ارتفاع بنسبة 0.3% خلال أبريل الماضي، وهذا يعد أول انخفاض يتم تسجيله منذ أربعة أشهر، ويتناقض مع التوقعات بارتفاع بنسبة 0.3%.



أكبر انخفاضات



تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة والسلع الوسيطة بنسبة 1.1% و0.3% على التوالي، بينما ارتفع إنتاج الطاقة بنسبة 2.2%، وزادت السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.8% والسلع الرأسمالية بنسبة 0.3%.



وهبط الإنتاج الصناعي على أساس سنوي بنسبة 1.2% بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% خلال أبريل الماضي، وانخفض الإنتاج الصناعي في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بنسبة 0.1% على أساس سنوي.



ومن بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، تم تسجيل أكبر انخفاضات شهرية في أيرلندا ومالطا وليتوانيا، فيما سجلت لوكسمبورغ والمجر وبولندا أعلى ارتفاعات في الإنتاج الصناعي.