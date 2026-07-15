كشفت بيانات وكالة التوظيف الاتحادية في مدينة نورمبرغ الألمانية، اليوم، أن قطاع الصناعة خسر 177 ألف وظيفة خلال العام الماضي.



وأشارت الوكالة إلى أنه حتى ديسمبر 2025، كان هناك 6.5 مليون شخص يعملون رسمياً في قطاع الصناعة، مما يمثل نحو خُمس القوة العاملة في ألمانيا.



تعويض الخسائر



وإجمالاً، تراجع التوظيف في جميع قطاعات الاقتصاد بواقع 108 آلاف وظيفة، إذ أشارت الوكالة إلى أن النمو في القطاعات الأخرى لم يتمكن من تعويض الخسائر في قطاع الصناعة.



وفي قطاع السيارات وسلاسل الإمداد الخاصة به، تم شطب 52 ألف وظيفة، وفي بقية قطاع المعادن تم شطب 24 ألف وظيفة، كما تم شطب 28 ألف وظيفة في قطاع الهندسة الميكانيكية، ومن المتوقع شطب المزيد من الوظائف.



وقالت مديرة وكالة التوظيف الاتحادية أندريا ناليس: «في نهاية يونيو الماضي، إنه يتم شطب 15 ألف وظيفة في قطاع الصناعة شهرياً».