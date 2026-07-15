أعلن بنك غولدمان ساكس أن تجدد الاضطرابات في صادرات النفط من دول الخليج قد يرفع أسعار الخام على الأمد القريب، وأن المرحلة القادمة من انتعاش التدفقات لا تزال غير مؤكدة، وقد تكون أبطأ من الانتعاش الأولي الذي شهدته الأسواق، حتى بعد تراجع التوتر الجيوسياسي.



وأشار البنك إلى أن سعر خام برنت قد يتجاوز مستويات 110 دولارات للبرميل في الربع الأخير من العام الحالي، أما إذا خفت حدة التوتر الإقليمي وانتعش الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع فقد تنخفض الأسعار إلى مستوى 60 دولاراً بنهاية 2026.



تداولات الأسعار



ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية ورد إيران بشن هجمات على البنية التحتية الأمريكية في المنطقة. وصعد خام برنت 58 سنتاً أو 0.7٪ إلى 85.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً أو 0.4٪ إلى 79.69 دولار للبرميل.



وأغلقت أسعار النفط مرتفعة بـ2٪ عند أعلى مستوى في شهر أمس، مع تفاقم اضطراب الإمدادات في مضيق هرمز جراء الهجمات. وكان نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.