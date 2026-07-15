في خطوة تعكس تنامي دور الابتكار في تطوير القطاع المالي بالمملكة، عزز البنك السعودي الأول مكانته في هذا المجال بعد حصوله على جائزتين ضمن جوائز Global Banking & Finance Review 2026، في إنجاز يؤكد استمرارية جهوده في بناء منظومة مؤسسية تدعم الابتكار وتسهم في تطوير الخدمات المصرفية.

وحصد «الأول» جائزة (التميّز في الابتكار عن مركز الأول للابتكار)، الذي يعد منصة رئيسية لنشر ثقافة الابتكار داخل البنك، عبر تطوير المبادرات النوعية وتشجيع الموظفين على طرح أفكار جديدة وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في دعم التحول المؤسسي.

كما نال البنك، للعام الثاني على التوالي جائزة (المبادرة المصرفية الأكثر ابتكارًا عن برنامج سفراء الابتكار 2026)، الذي يركز على تمكين الموظفين من المشاركة في تطوير المبادرات الابتكارية، وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات، بما يدعم بناء حلول مصرفية أكثر تطورًا واستدامة.

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية في ظل المنافسة العالمية التي شهدتها الجوائز، والتي استقطبت أكثر من 250 مشاركة من مؤسسات مالية حول العالم، ما يعكس مستوى التنافسية الذي حققه البنك على الصعيد الدولي.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لشؤون الابتكار المصرفي لدى الأول سعيد عسيري، قائلًا: «يمثل هذا التكريم تأكيدًا على نجاح نهج «الأول» في جعل الابتكار جزءًا أصيلًا من ثقافته المؤسسية، فهو بالنسبة لنا ليس مبادرات منفصلة، بل نهج عمل متكامل يقود عملية اتخاذ القرار، وتطوير المنتجات، وتعزيز تجربة العملاء، بما يسهم في تقديم حلول مصرفية أكثر كفاءة ومرونة تلبي تطلعاتهم. وسنواصل الاستثمار في الكفاءات الوطنية، والتقنيات الناشئة، والشراكات النوعية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تسريع الابتكار المالي في المملكة».

ويواصل البنك الاستثمار في تطوير منظومة الابتكار، وتوسيع شراكاته الاستراتيجية، والاستفادة من التقنيات الناشئة، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يعزز مساهمته في دعم مستهدفات تطوير القطاع المالي.