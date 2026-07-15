تعود المجوهرات الحلزونية إلى واجهة الموضة هذا الموسم، لتؤكد حضورها كواحدة من أبرز صيحات الإكسسوارات لعام 2026. وتعتمد هذه التصاميم على الخطوط الملتفة والمنحنيات الانسيابية التي تمنح القطع طابعاً فنياً يجمع بين الجرأة والأناقة، بعد أن استُلهمت من موضة أواخر التسعينات وبداية الألفينات وأعيد تقديمها بروح عصرية.

وتتنوع هذه الصيحة بين الخواتم التي تلتف حول الإصبع، والأساور المفتوحة ذات النهايات الحلزونية، والأقراط المنحنية التي تحتضن الأذن، إضافة إلى القلائد التي تحمل تفاصيل ملتفة تضفي بعداً نحتياً على التصميم. وتبرز هذه القطع غالباً باللونين الذهبي والفضي، مع أحجام لافتة تجعلها العنصر الأبرز في الإطلالة.

ويرى خبراء الموضة أن الإقبال المتزايد على المجوهرات الحلزونية يعكس الاتجاه الحالي نحو الإكسسوارات ذات الطابع الفني، والتي تضيف لمسة عصرية مميزة دون الحاجة إلى المبالغة في تنسيق بقية عناصر الإطلالة، ما يجعلها خياراً مثالياً لمختلف المناسبات.