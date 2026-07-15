أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) القائمة الرسمية للنجوم المشاركين في حفلَي الافتتاح والختام الفني للمباراة النهائية لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها على ملعب ميتلايف في نيويورك ونيوجيرسي يوم 19 يوليو، بمشاركة نخبة من أشهر نجوم الموسيقى والسينما حول العالم.

نجوم الافتتاح

ينطلق الحفل قبل المباراة بـ90 دقيقة، ويحييه كل من روبي ويليامز ونيكول شيرزينغر ولورا باوزيني، إلى جانب مشاركة خاصة من نجم هوليوود توم كروز، فيما تؤدي جينيفر هدسون النشيد الوطني الأمريكي، كما يشارك صانع المحتوى IShowSpeed ضمن فعاليات الحفل.

أول عرض بين الشوطين

وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، تقدم فيفا عرضاً فنياً بين الشوطين يمتد 11 دقيقة، بإشراف كريس مارتن، ويشارك فيه عدد من أبرز نجوم الغناء العالمي، يتقدمهم مادونا وشاكيرا وفرقة BTS، إضافة إلى جاستن بيبر الذي يعود إلى العروض الجماهيرية عبر نهائي المونديال.

مفاجآت موسيقية

ويشارك أيضاً النجم النيجيري بيرنا بوي إلى جانب شاكيرا في تقديم الأغنية الرسمية للبطولة، فيما يقود المايسترو غوستافو دوداميل أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية بمشاركة كورال الأطفال PS22 Chorus، في عرض موسيقي ضخم يجمع بين الأداء الحي والاستعراضات العالمية.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره الأرجنتين، اليوم (الأربعاء)، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، على ملعب أتلانتا، وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويتنافس المنتخبان على حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.