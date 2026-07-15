أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» باختيار الحكم الأمريكي من أصول مغربية إسماعيل الفتح لإدارة مباراة الأرجنتين وإنجلترا، المقررة اليوم (الأربعاء)، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، استياءً في وسائل الإعلام الإنجليزية.

«حكم ميسي المفضل»

وعنونت صحيفة «ديلي ميل»: «ليونيل ميسي يحصل على حكمه المفضل في نصف نهائي إنجلترا والأرجنتين»، مشيرة إلى أن المباريات السبع التي أدارها الفتح لفريق إنتر ميامي انتهت جميعها بانتصارات للفريق الأمريكي، سواء في الدوري الأمريكي أو كأس الدوريات أو دوري أبطال الكونكاكاف.

وأضافت الصحيفة أن الفتح كان أيضاً الحكم الرابع في نهائي كأس العالم 2022، الذي تُوجت فيه الأرجنتين باللقب، وهو ما أثار التكهنات بوجود أفضلية تحكيمية لصالح أبطال العالم.

من جهتها، كتبت صحيفة «ذا صن»: «فيفا يختار الحكم الذي أشرف على أعظم لحظات ليونيل ميسي»، بينما عنونت «ديلي ميرور»: «تأكيد هوية الحكم.. والأرجنتين تنال ما كانت تتمناه».

أسلوب الفتح يزيد المخاوف

ولا تقتصر مخاوف الصحافة الإنجليزية على سجل الفتح مع ميسي، بل تمتد أيضاً إلى أسلوبه التحكيمي، فمنذ انطلاق مونديال 2026، أشهر إسماعيل الفتح ثماني بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة، ما يعزز سمعته كحكم لا يتردد في فرض العقوبات.