أكد المنتخب الإسباني تفوقه على نظيره الفرنسي في السنوات الأخيرة، بعدما حقق فوزاً جديداً بنتيجة (2-0) في نصف نهائي كأس العالم 2026، مواصلاً سلسلة انتصاراته المتتالية أمام «الديوك» في كبرى البطولات.



وبهذا الفوز، رفعت إسبانيا رصيدها إلى ثلاثة انتصارات متتالية على فرنسا، بعدما سبق لها أن تفوقت بنتيجة (2-1) في نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024، قبل أن تنتصر مجدداً في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 بنتيجة (5-4).



ويعكس هذا السجل التفوق الإسباني الواضح في المواجهات الكبرى، إذ نجح منتخب «لا روخا» في إقصاء فرنسا من بطولتين كبيرتين والتغلب عليها في نهائي قاري، ليؤكد أنه أصبح أحد أصعب المنافسين على المنتخب الفرنسي في السنوات الأخيرة.



ومع هذا الانتصار، واصلت إسبانيا زحفها نحو المجد العالمي، بحجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، واضعةً نفسها على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب.