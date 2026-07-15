حجز المنتخب الإسباني مقعده في نهائي كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره الفرنسي بنتيجة (2-0)، في المواجهة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن دور نصف النهائي من البطولة.



ودخل منتخب «لاروخا» المباراة بثقة كبيرة، فارضاً سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، لينجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 22 عبر ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء نفذها بنجاح، مانحاً إسبانيا الأفضلية مبكراً.



وحاول المنتخب الفرنسي العودة إلى أجواء اللقاء، إلا أن التنظيم الدفاعي الإسباني حال دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى، في وقت واصل الإسبان صناعة الفرص والضغط الهجومي.



وفي الدقيقة 58، عزز بيدرو بورو تقدم إسبانيا بإحرازه الهدف الثاني، ليقرب منتخب بلاده من حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وسط تفوق واضح في الأداء والاستحواذ.



وخلال الدقائق المتبقية، كثفت فرنسا محاولاتها لتقليص الفارق، لكن الدفاع الإسباني وحارس المرمى نجحا في الحفاظ على نظافة الشباك، بينما واصل لاعبو إسبانيا تهديد مرمى مايك مينيان عبر الهجمات المرتدة.



وبهذا الانتصار، تواصل إسبانيا مشوارها المميز في مونديال 2026، وتبلغ المباراة النهائية عن جدارة، فيما يودع المنتخب الفرنسي البطولة من دور نصف النهائي، ليتحول تركيزه إلى مواجهة تحديد المركز الثالث.