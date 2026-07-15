واصل مدافعو المنتخب الإسباني ترك بصمتهم في الأدوار الحاسمة من كأس العالم، بعدما سجل بيدرو بورو هدفاً في شباك فرنسا خلال نصف نهائي مونديال 2026.



وبات بورو ثاني مدافع فقط يسجل لإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم، بعد الأسطورة كارليس بويول، الذي أحرز هدف الفوز الشهير أمام ألمانيا في نصف نهائي مونديال 2010، قبل أن يقود "لاروخا" إلى لقبها العالمي الأول.



ويعيد هدف بورو إلى الأذهان واحدة من أبرز اللحظات في تاريخ الكرة الإسبانية، مؤكداً استمرار المدافعين في لعب أدوار حاسمة عندما تصل إسبانيا إلى المراحل المتقدمة من البطولة.