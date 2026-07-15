دخل مسلسل «عسل أحمر» مرحلة جديدة من التحضيرات، بعدما حصل صناع العمل على موافقة الجهات الرقابية لبدء التصوير عقب إجراء التعديلات المطلوبة على السيناريو، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الفترة القادمة.

فريق العمل

يتكون المسلسل من 10 حلقات، ويجمع في بطولته آسر ياسين وهند صبري، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عيسى، بينما كتب السيناريو والحوار محمد هشام عبية ووائل حمدي، وتتولى إخراجه مريم أحمدي، فيما ينتجه صادق الصباح.

أحداث مشوقة

تتمحور أحداث «عسل أحمر» حول صحفية تقودها مقابلة مع سفاح محكوم بالإعدام إلى اكتشاف أسرار غامضة تقلب حياتها، ومن ثم تدخل رحلة مليئة بالتشويق والمخاطر والإثارة والغموض.

نشاط سينمائي جديد

وعلى صعيد السينما، تستعد هند صبري للعودة إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب استمر أربع سنوات منذ مشاركتها في فيلم «كيرة والجن»، من خلال فيلم «أضعف خلقه»، الذي يجمعها للمرة الأولى بالفنان أحمد حلمي في تجربة كوميدية.

وفي الوقت نفسه، تواصل تصوير فيلم «هاملت من عزبة الصفيح»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب طارق لطفي وأحمد داش.