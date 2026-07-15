أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس (الثلاثاء)، تعاقده مع نجم الوسط البلجيكي يوري تيليمانس، قادماً من صفوف أستون فيلا.

مدة العقد

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسر مانشستر يونايتد أن يؤكد انضمام يوري تيليمانس إلى النادي، رهناً بإتمام عملية التسجيل، ووقع لاعب خط الوسط عقداً يمتد حتى يونيو 2031».

أول تعليق من تيليمانس

من جانبه، قال يوري تيليمانس: «من الصعب وصف مدى فخري بالانضمام إلى مانشستر يونايتد، التوقيع لنادٍ مميز كهذا شعور لا يُصدق، إنه تتويج لسنوات من التفاني منذ أن وقعت في حب كرة القدم لأول مرة».

وأضاف: «لقد حظيت بشرف تحقيق النجاح في هذه اللعبة، وهذا ما زاد من تصميمي على تحقيق المزيد. طموح الجميع في النادي واضح للغاية؛ فنحن جميعاً عازمون على السعي للفوز بأكبر الألقاب خلال السنوات القادمة».

ثالث صفقات مانشستر يونايتد

ويعد تيليمانس ثالث صفقات مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أندريه سانتوس من تشيلسي، والحارس كارل دارلو من ليدز يونايتد.

أرقام لاعب الوسط البلجيكي

وأحرز تيليمانس هدفين، وقدم سبع تمريرات حاسمة في 35 مباراة خاضها بقميص أستون فيلا في جميع البطولات خلال الموسم الماضي، ليساهم في تتويج «الفيلانز» بلقب الدوري الأوروبي.