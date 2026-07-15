يواصل منتخب إسبانيا تأكيد ثباته مع لاعب الوسط فابيان رويز، الذي أصبح أحد أبرز عناصر «لا روخا» في السنوات الأخيرة، بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم في جميع مبارياته الدولية مع المنتخب.



وخاض رويز 49 مباراة بقميص المنتخب الإسباني، حقق خلالها 34 انتصاراً مقابل 15 تعادلاً، دون أن يتعرض لأي خسارة، في إنجاز يعكس تأثيره الكبير داخل تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي واستمرارية النتائج الإيجابية بحضوره.



يأتي هذا الرقم بالتزامن مع مواصلة إسبانيا سلسلة نتائجها المميزة، بعدما بلغت نهائي كأس العالم 2026، لتؤكد مكانتها بين أقوى منتخبات العالم، فيما يواصل فابيان رويز كتابة أرقام استثنائية بقميص المنتخب الإسباني، ليصبح أحد أبرز مفاتيح نجاح الجيل الحالي.