تبددت آمال النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي في تحقيق إنجاز تاريخي، بعدما ودّع منتخب فرنسا منافسات كأس العالم 2026 من الدور نصف النهائي إثر خسارته أمام إسبانيا.



وكان ديمبيلي يملك فرصة أن يصبح أول لاعب متوج بالنسخة الحالية بحصوله على جائزة الكرة الذهبية، إلا أن الخسارة أمام المنتخب الإسباني أنهت هذا الحلم قبل الوصول إلى المباراة النهائية.



ويُعد خروج فرنسا ضربة قوية لطموحات ديمبيلي في تتويج موسمه الاستثنائي بأكبر لقب على مستوى المنتخبات، بعدما قدم مستويات مميزة طوال العام، إلا أن المنتخب الإسباني نجح في إيقاف مشوار «الديوك» وحرمان النجم الفرنسي من كتابة صفحة جديدة في تاريخ الجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم.