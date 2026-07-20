رصدت هيئة السوق المالية 566 موقعاً إلكترونياً غير مرخص تقدم خدمات الاستثمار، حيث انتحل العديد منها الشخصيات الاعتبارية للشركات الاستثمارية المحلية والخليجية والدولية، وبعضها تقدم خدمات الفوركس والأوبشن.

وحجبت الهيئة المواقع المنتحلة للشخصيات الاعتبارية وحظرت الوصول إليها، خصوصاً أن بعض تلك الصفحات أُنشئت داخل مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وبلغ عدد المواقع التي انتحلت شخصيات مواقع أخرى 286 موقعاً إلكترونياً.

واستحوذت المواقع الإلكترونية التي تدعي أن مقرها في المملكة العربية السعودية على نحو 303 مواقع، بينما بلغت المواقع غير المعروف مقرها 84 موقعاً، و37 موقعاً في المملكة المتحدة، و26 موقعاً في بلغاريا، و22 موقعاً في «سانت فينسنت والغرينادين»، و20 موقعاً في مصر، و13 موقعاً في قبرص، و10 مواقع في جزر المارشال، و8 مواقع في الإمارات العربية المتحدة، و7 في البحرين، و5 مواقع في الكويت، و6 في السعودية.

وشملت المواقع المنتحلة عدداً من الدول الأخرى مثل: دومينيكان، فانواتو، أستراليا، إستونيا، جمهورية فانواتو، دومينيكان، أسكتلندا، بيليز، روسيا، فلسطين، مالطا، أذربيجان، تركيا، نيوزيلندا.

• المواقع غير المرخصة:

- 303 مواقع داخل السعودية

- 286 موقعاً انتحالياً

- 566 موقعاً غير مرخص