نفّذت أمانة محافظة جدة حملتين رقابيتين جنوب المحافظة ووسطها، وضبطت 3,699 قطعة تحمل شعارات أندية وعلامات تجارية مقلدة قبل وصولها إلى الأسواق، ضمن جهودها المتواصلة لرصد الأنشطة غير النظامية.

مصادرة 19 جهازاً ومعدة



وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ياسر بن سراج بخش أن الحملتين أسفرتا عن ضبط وإتلاف كامل الملابس المقلدة، ومصادرة 19 جهازًا ومعدة استُخدمت في أعمال الخياطة والتطريز والطباعة والقص، إضافة إلى إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

حملة مشتركة



ونفذت الفرق الميدانية، أمس، حملة مشتركة بنطاق بلدية الجامعة الفرعية، كشفت خلالها استغلال غرفتين داخل موقع سكني لأعمال الخياطة والتطريز وطباعة العلامات التجارية المقلدة وتركيبها على الملابس، وأسفرت عن ضبط وإتلاف 1,029 قطعة مقلدة، ومصادرة ثمانية أجهزة ومعدات شملت ماكينات للتطريز والخياطة والطباعة والقص، فيما سُلّمت 850 قطعة خالية من الشعارات إلى جمعية حفظ النعمة «استدامة» للاستفادة منها.

وامتدت أعمال المتابعة إلى موقع آخر داخل شقة بعمارة سكنية تجارية استُغلت لممارسة النشاط المخالف، وضبطت 2,670 قطعة تحمل علامات تجارية مقلدة، وأُتلفت بالكامل بحضور الجهات المختصة.

ونُفذت الحملتان بدعم بلديتي الجامعة والعزيزية الفرعيتين ومشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والدفاع المدني، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، إلى جانب فرق الضبط الميداني. وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار أعمال الرقابة الميدانية لتعزيز الامتثال ورفع كفاءة الأداء الرقابي، والحد من الأنشطة المخالفة التي تستغل المواقع السكنية، بما يسهم في حماية المستهلك وتحقيق بيئة آمنة للسكان والزوار.