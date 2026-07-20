سجلت السعودية إنجازًا عالميًا جديدًا في مسيرة حضورها العلمي والابتكاري، بعد أن حصد طلبة سعوديون الميدالية الفضية وحققوا المركز الأول في مسار الذكاء الاصطناعي خلال مشاركتهم في النسخة السادسة من أولمبياد غرينتش الدولية، الذي استضافته جامعة الملكة ماري في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أكثر من 1,000 طالب وطالبة قدموا 538 مشروعًا وابتكارًا يمثلون 53 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وجاء هذا الإنجاز من خلال مشاركة الطلبة تاليا زياد الغانمي، ورتيل عبدالإله الحربي، وإبراهيم عبدالرحمن الزهراني، وعمر عبدالله الغامدي، الذين مثلوا المملكة في الأولمبياد بمشاريع ابتكارية نوعية، وتمكنوا من تحقيق نتائج متميزة عكست المستوى المتقدم الذي وصل إليه الطلبة السعوديون في مجالات البحث العلمي والابتكار وتقنيات المستقبل.

ويأتي هذا النجاح ثمرة برنامج إعداد وتأهيل علمي متكامل، شمل تدريب الطلبة على منهجيات البحث العلمي، والتصميم الهندسي، وتحليل البيانات، وتطوير الحلول الابتكارية، إلى جانب تنمية مهارات العرض العلمي والدفاع عن المشاريع أمام لجان التحكيم الدولية، وفق أفضل الممارسات العالمية في رعاية الموهبة والابتكار.

ويجسد هذا الإنجاز المكانة المتنامية للمملكة العربية السعودية على خريطة الابتكار العالمية، ويعكس ما يحظى به قطاع التعليم ورعاية الموهبة من دعم مستمر، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء جيل منافس عالميًا يمتلك مهارات المستقبل، ويقود التحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والبحث والتقنية.

ويؤكد هذا التتويج الدولي أن الاستثمار في العقول الشابة، وتمكين الطلبة من المنافسة في المحافل العلمية العالمية، بات يثمر إنجازات وطنية ترفع اسم المملكة في مختلف الميادين الدولية، وتعزز حضورها بوصفها نموذجًا رائدًا في إعداد جيل من المبتكرين القادرين على تقديم حلول نوعية للتحديات المستقبلية.