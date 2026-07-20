نوّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بالقطاعات الأمنية، وتمكينها من أداء مهماتها، مثمنًا جهود منسوبي فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة، وما يبذلونه من أعمال ميدانية وإسنادية تسهم في تنفيذ مهمات الفرع ورفع جاهزيته. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة نجران فهد بن علي العتيبي، الذي استعرض التقرير السنوي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة، وما تضمنه من أبرز الأعمال والمهمات والإنجازات خلال العام 2025-2026، بحضور عدد من منسوبي الإدارة.

واستمع أمير منطقة نجران إلى شرح عن أبرز ما تضمنه التقرير من أعمال تشغيلية ومبادرات تطويرية، والجهود في تدريب وتأهيل منسوبي الفرع، إلى جانب المشاريع التي أسهمت في تعزيز بيئة العمل، ورفع كفاءة الأداء، ودعم جاهزية الفرع.

من جانبه، قدّم العتيبي شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه ومتابعته المستمرة لمهمات وأعمال إدارة المجاهدين.

من جهة أخرى، ثمّن أمير منطقة نجران دور فرع وزارة التجارة بالمنطقة في خدمة قطاع الأعمال، وحماية المستهلك، وتعزيز الامتثال التجاري، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات، وتكامل الجهود في تنفيذ مهمات الفرع.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم المدير العام لفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران تركي بن راجح آل سليمان، الذي عرض تقرير إنجازات الفرع للنصف الأول من العام الحالي 2026، بحضور مديري مكتبي فرع الوزارة بمحافظتي حبونا وشرورة، وعدد من مديري الإدارات بالفرع.

واستمع أمير منطقة نجران إلى شرح عن أبرز ما تضمنه التقرير من مؤشرات قطاع الأعمال، وأعمال حماية المستهلك، والجهود الرقابية، إلى جانب المبادرات والبرامج التي نفذها الفرع خلال النصف الأول من العام، وما حققته من نتائج في خدمة المستفيدين وتعزيز الامتثال.

وفي ختام اللقاء، قدّم آل سليمان شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه ومتابعته المستمرة لأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة.