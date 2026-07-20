ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الارتفاع القياسي في أسعار البن دفع المستهلكين إلى تغيير عاداتهم الشرائية، إذ بدأ كثيرون يفضلون شراء كميات أقل من القهوة مقابل الحصول على منتجات ذات جودة أعلى، مع تزايد الإقبال على حبوب البن الكاملة وماكينات إعداد القهوة المنزلية.

وأكد جوزيبي لافاتزا رئيس شركة لافاتزا الإيطالية، إحدى أكبر شركات تحميص القهوة في العالم، أن التحول نحو استخدام حبوب البن الكاملة يمثل «أهم اتجاه يشهده قطاع القهوة حاليًا»، موضحًا أن المستهلكين يسعون إلى إعادة تجربة المقاهي داخل منازلهم من خلال استخدام ماكينات قادرة على إعداد أنواع مختلفة من القهوة مثل الكابتشينو والفلات وايت والقهوة الطويلة.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار لم يقلل اهتمام المستهلكين بالقهوة، بل دفعهم إلى التركيز على الجودة، مشيرًا إلى أن كثيرين أصبحوا يفضلون «استهلاك كمية أقل ولكن بجودة أفضل».

نمو قوي لمبيعات الحبوب الكاملة

وتعكس بيانات الأسواق هذا التحول بوضوح، إذ ارتفعت مبيعات حبوب البن الكاملة في المملكة المتحدة بنسبة 20.3% من حيث حجم المبيعات خلال الـ12 شهرًا المنتهية في مايو، مقارنة بنمو بلغ 2.8% فقط لسوق القهوة المنزلية بشكل عام.

كما زادت قيمة مبيعات الحبوب الكاملة بنسبة 36.8%، في حين قفزت مبيعات ماكينات تحضير القهوة من الحبوب إلى الكوب بنسبة 33.5% خلال الفترة نفسها.

ولم يقتصر هذا الاتجاه على السوق البريطانية، إذ سجلت مبيعات الحبوب الكاملة نموًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الأوروبية، بارتفاع بلغ 35% في فرنسا، و33% في إيطاليا، و31.2% في ألمانيا.

وأشار لافاتزا إلى أن ألمانيا، أكبر سوق لاستهلاك القهوة في أوروبا، أصبحت الحبوب الكاملة فيها تتفوق على القهوة المطحونة التقليدية من حيث حجم السوق.

تقلبات الأسعار مستمرة

ويأتي هذا التحول بعد سنوات من الاضطرابات التي شهدتها أسواق البن العالمية، حيث أدت موجات الجفاف وسوء الأحوال الجوية وضعف المحاصيل في الدول المنتجة إلى تسجيل أسعار بن الأرابيكا والروبوستا مستويات قياسية خلال عام 2025، ما أجبر شركات التحميص على رفع الأسعار عدة مرات.

كما أدى ارتفاع أسعار النوعين معًا إلى تقليص قدرة الشركات على خفض التكاليف عبر استبدال أرابيكا الأعلى سعرًا بروبوستا الأقل تكلفة، وهي إستراتيجية كانت تستخدمها الشركات في السابق.

ورغم تراجع أسعار العقود الآجلة للبن عن مستوياتها القياسية، أكد لافاتزا أن الأسواق لا تزال شديدة التقلب، وأن الوقت لم يحن بعد لخفض أسعار التجزئة.

وقال: «لا نعتقد أن الظروف الحالية تسمح بخفض الأسعار، كما أن احتمال إجراء زيادات جديدة في الأسعار لا يزال قائمًا».

تحديات الإنتاج

وأوضح رئيس الشركة أن استقرار السوق يتطلب موسمين قويين من الإنتاج في كل من البرازيل وفيتنام، أكبر منتجي البن في العالم، لتعويض انخفاض المخزونات العالمية.

وأشار إلى أن الأمطار غير المتوقعة أبطأت موسم الحصاد في البرازيل، بينما لا تزال مخاطر الصقيع وظاهرة «إل نينيو» والتقلبات المناخية الأخرى تهدد الإنتاج العالمي.

وأضاف أن المزارعين أصبحوا في وضع مالي أفضل بعد سنوات من ارتفاع الأسعار، ما يمنحهم القدرة على الاحتفاظ بمحاصيلهم وعدم بيعها فورًا، في حين تتعامل شركات التحميص بحذر في عمليات الشراء انتظارًا لاتضاح اتجاهات السوق.

وأكد لافاتزا أن سوق القهوة يشهد «تحولًا جذريًا» في معادلة العرض والطلب، معتبرًا أن «التقلب أصبح السمة الدائمة لهذا القطاع».