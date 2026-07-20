مع تصاعد الحرارة عالميًا.. غرفة تبريد متنقلة للأفراد في اليابان

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بابتكار حلول لمواجهة موجات الحر المتزايدة، كشفت شركة يابانية عن غرفة تبريد شخصية متنقلة تهدف إلى حماية الأفراد من الإجهاد الحراري، وذلك في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة الذي تشهده عدة دول حول العالم.

وذكرت صحيفة (سورا نيوز) اليابانية أن شركة SDRS استوحت تصميم الجهاز من آلات البيع الذاتية المنتشرة في اليابان، حيث طورت كابينة تبريد صغيرة مزودة بعجلات، يمكن نقلها وتركيبها بسهولة في المرافق العامة، والشركات، والمباني، والساحات المفتوحة.

ويأتي هذا الابتكار في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات التغير المناخي، إذ سجلت أوروبا، خلال الفترة الماضية، آلاف الوفيات المرتبطة بموجات الحر، فيما شهدت اليابان ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة أدى إلى نقل عشرات الأشخاص إلى أقسام الطوارئ بعد تعرضهم للإجهاد الحراري.

الكابينة تعتمد على نظام تبريد سريع يضخ هواءً تصل درجة حرارته إلى نحو خمس درجات مئوية عبر مراوح داخلية تستهدف مناطق الرأس والرقبة والكتفين والظهر في الوقت نفسه، وهي المناطق الأكثر تأثيرًا في خفض حرارة الجسم.

ووفقًا لاختبارات الشركة، يبدأ المستخدم بالشعور بانخفاض حرارة جسمه خلال خمس دقائق فقط، بينما تكفي عشر دقائق داخل الكابينة للتخفيف من أعراض الإجهاد الحراري واستعادة الشعور بالراحة. كما تتيح الكابينة للمستخدمين الاختيار بين ثلاثة مستويات للتبريد وسرعات مختلفة لتدفق الهواء، بما يتناسب مع احتياجات كل مستخدم.

ورغم إمكانية شراء الجهاز للاستخدام الشخصي، فإن الشركة المصنّعة تؤكد أن المنتج يستهدف بالدرجة الأولى الشركات والهيئات والمرافق العامة، خاصة مع تجاوز سعره تسعة آلاف دولار، ما يجعله خيارًا عمليًا للمؤسسات أكثر من المنازل.

وأثار الابتكار تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه كثيرون بأنه حل عملي لمواجهة موجات الحر المتصاعدة. وكتب أحد المستخدمين: "بدأت شركة يابانية في طرح ثلاجات بشرية محمولة مستوحاة من آلات البيع لمساعدة الناس على تحمل حرارة الصيف الشديدة". فيما علق آخر مازحًا: "إذا كان بإمكاني استخدام الإنترنت داخلها، فسأقضي وقتًا طويلًا فيها".

ورأى مدون ياباني أن هذه الكبائن قد تصبح مشهدًا مألوفًا في الأماكن العامة، خلال السنوات المقبلة، مع تزايد موجات الحر وضربات الشمس، بينما توقع آخر أن تكون الخطوة التالية تطوير بدلات شخصية مزودة بأنظمة تبريد تعمل بالبطاريات، لتوفير حماية أكبر للعاملين في الأماكن المفتوحة.