واصل رودري تألقه في مونديال 2026، بعدما أصبح صاحب الرقم القياسي لأكثر عدد من التمريرات الناجحة في نسخة واحدة من كأس العالم خلال آخر 60 عامًا، برصيد مذهل بلغ 756 تمريرة ناجحة.



رقم يعكس حجم الدور الذي لعبه نجم خط الوسط في منظومة المنتخب الإسباني، حيث كان رودري العقل المدبر لأسلوب «لاروخا» القائم على الاستحواذ، والتحكم في إيقاع المباريات، وتحريك الكرة بدقة كبيرة بين الخطوط.



والأغرب من رقم رودري أن الهيمنة الإسبانية لم تتوقف عند صدارة القائمة، إذ احتكر لاعبو المنتخب الإسباني المراكز الخمسة الأولى بالكامل في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للتمريرات الناجحة خلال البطولة.



سيطرة إسبانية تاريخية على الكرة وصناعة اللعب، تزامنت مع مشوار استثنائي انتهى بتتويج «لاروخا» بلقب كأس العالم 2026، ليؤكد رودري ورفاقه أن السيطرة على الكرة كانت أحد أبرز أسرار التتويج العالمي.