حقق فابيان رويز إنجازًا تاريخيًا استثنائيًا، بعدما أصبح عاشر لاعب في تاريخ كرة القدم ينجح في التتويج بلقبي كأس العالم ودوري أبطال أوروبا خلال موسم واحد، بعدما شارك أساسيًا في نهائي البطولتين. ولسنوات طويلة، ظل هذا الإنجاز حكرًا على نجوم ريال مدريد وبايرن ميونخ، قبل أن ينجح النجم الإسباني في كسر هذه الهيمنة وفتح الباب أمام باريس سان جيرمان للانضمام إلى هذا النادي التاريخي، بفضل إنجاز لاعبه الإسباني. موسم استثنائي لفابيان رويز تُوّج فيه بأكبر لقبين في كرة القدم، ليكتب اسمه بين نخبة اللاعبين الذين جمعوا بين المجد الأوروبي والعالمي في موسم واحد.



إنجاز تاريخي لنجم إسباني عاش موسمًا لا يُنسى.. من منصات التتويج في أوروبا إلى رفع كأس العالم.