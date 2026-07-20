يفتتح الفريق الاتحادي مبارياته الودية بمواجهة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي غدًا (الثلاثاء) الساعة 8:00 مساء في مدينة ماربيا الإسبانية التي تحتضن معسكر العميد. ويهدف المدرب فيسينغ لإشراك جميع اللاعبين الجاهزين لياقيًا وفنيًا في اللقاء الودي، للوقوف على مستوياتهم من الناحيتين اللياقية والفنية.



ويستعد الفريق الاتحادي للاستحقاقات القادمة في الموسم الجديد الذي تنتظره خلاله بطولتا دوري روشن السعودي وكأس الملك، إلى جانب مباراة الملحق الآسيوي أمام فريق الجزيرة الإماراتي (الثلاثاء) 11 أغسطس في أبوظبي، والفائز سيتأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.