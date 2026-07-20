stc tv تنقل الأجواء الحماسية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية عبر قناة مخصصة ومحتوى رقمي تفاعلي

تزامناً مع انطلاق منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس، تؤكد مجموعة stc التزامها بدورها كشريك رائد ومؤسس لهذا الحدث العالمي من خلال تقديم تجربة بث رقمية استثنائية عبر منصتهاstc tv، التي خصصت قناة stc EWC لنقل ومتابعة مجريات البطولة لحظة بلحظة، ونقل الأجواء الحماسية للجمهور حول العالم من أجل تمكين عشاق الرياضات الإلكترونية من متابعة جميع أحداث وفعاليات البطولة.

وتواكب قناة البطولة على stc tv كافة الفعاليات الميدانية والبث المباشر للمباريات، إلى جانب تقديم محتوى تفاعلي غني، يشمل تحليلات مباشرة، ومقاطع حصرية، وتغطيات من قلب مواقع المنافسة، مما يجعلها الوجهة الرقمية الأولى لعشاق الرياضات الإلكترونية خلال البطولة. وتستند المنصة في خدماتها إلى بنية تقنية متقدمة تتيح إعادة المشاهدة حتى 14 يوماً لقنوات البث المباشر، ضمن مكتبة رقمية ضخمة تتجاوز 20 ألف عنوان، تغطي مختلف فئات المحتوى الترفيهي، إلى جانب أكثر من 130 قناة بث مباشر، تضمن تنوعًا في الخيارات وجودة في العرض.

ويأتي هذا الدور امتداداً لريادة stc في تعزيز نمو قطاع الرياضات الإلكترونية من خلال دعم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، من خلال تغطية شاملة للبطولة على قناة متخصصة بجودة عالية، مستفيدة من الموارد والإمكانات التقنية المتطورة لمجموعة stc التي تمكنها من تقديم تجربة مشاهدة رائعة وتغطية مميزة للبطولة.