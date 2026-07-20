تجاوزت أسعار البنزين في محطات التزود بالوقود في الولايات المتحدة الأمريكية عتبة أربعة دولارات للغالون اليوم، في ظل تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران؛ مما أدى إلى مزيد من اضطراب تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الذي يعد طريقاً حيوياً لإمدادات النفط العالمية.



وارتفع متوسط أسعار البيع بالتجزئة للبنزين على الصعيد الوطني بأكثر من 30% منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران في نهاية شهر فبراير الماضي.



عبء مالي



ووفقاً لبيانات صادرة عن جمعية السيارات الأمريكية، فقد بلغ متوسط سعر الغالون اليوم، 4.0030 دولار.



وكان آخر مرة يتجاوز فيها سعر البنزين أربعة دولارات للغالون، وهو سعر يمثل عبئاً مالياً على العديد من الأسر، في أواخر مارس بعد أن أوقفت إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ثم تراجعت الأسعار إلى ما دون هذا الحد في يونيو بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.



وزادت أسعار البنزين بالتزامن مع أسعار النفط الخام، التي قفزت بنحو 16% هذا الأسبوع بعد انهيار الهدنة بين واشنطن وطهران في أوائل يوليو الجاري، وعادة ما تتحرك أسعار بيع الوقود بالتجزئة وأسعار النفط الخام في نفس الاتجاه؛ لأن الخام يمثل التكلفة الرئيسية لإنتاج الوقود.