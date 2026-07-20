أعلنت وزارة التجارة إطلاق موسم استثنائي للتخفيضات لمدة ثلاثة أشهر، حيث لن يُحتسب ضمن الرصيد السنوي لأيام التخفيضات المسموح بها للمنشآت التجارية. تهدف هذه الخطوة إلى تمكين المنشآت والمتاجر الإلكترونية من تقديم عروض على المنتجات والخدمات، وفقا لتعميم وجهته إلى اتحاد الغرف السعودية.



وبحسب تعميم الوزارة، يبدأ الموسم الاستثنائي في 1 أغسطس 2026 ويستمر حتى 31 أكتوبر 2026، وتُعتبر هذه الفترة استثنائية ولا تؤثر على الرصيد السنوي لأيام التخفيضات.



وأوضحت الوزارة أن المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية يمكنها التقدم بطلبات إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونيًا عبر موقعها، بما يتيح إصدار التراخيص بسهولة وطباعتها وإبرازها للمستهلكين.



ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من الموسم، مع الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظمة للتخفيضات، فيما حث اتحاد الغرف السعودية منشآت القطاع الخاص على المشاركة والتفاعل مع الموسم لتحقيق أهدافه وفائدته على قطاع الأعمال والمستهلكين.



ووفقًا لآلية تراخيص التخفيضات المعتمدة، أكدت الوزارة أنه يحق للمنشآت إجراء تخفيضات لا تتجاوز 90 يومًا في السنة، ويمكن تجزئتها إلى ثلاث مرات، بحيث لا تتجاوز مدة الرخصة الواحدة 45 يومًا للتخفيضات الشاملة والجزئية.