نجح المنتخب الإسباني في تحقيق النجمة الثانية في تاريخه الكروي من خلال التتويج بلقب مونديال 2026، بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون مقابل، مما يعني أن سبعة من أصل ثمانية فائزين بالبطولة قد فازوا بها مرتين على الأقل. منتخب إنجلترا هو المنتخب الوحيد الذي حقق اللقب مرة واحدة.



هدف يتيم



وكان «لا روخا» تلقى هدفًا واحدًا فقط في مبارياته الثماني في كأس العالم 2026، وهو أقل عدد من الأهداف التي تلقاها أي منتخب في نسخة فاز فيها بكأس العالم.



بلا خسارة



كما لم تُهزم إسبانيا في آخر 38 مباراة لها في جميع المسابقات، وهي أطول سلسلة على الإطلاق لأي منتخب أوروبي أو أمريكي جنوبي في التاريخ.



بداية سلبية



كانت البداية الإسبانية بالمونديال بتعادل أمام الرأس الأخضر، وهي البطولة الثانية على التوالي التي يفشل فيها الفائزون في الفوز في مباراتهم الافتتاحية (الأرجنتين 1-2 السعودية في 2022)، وقد حدث هذا ثلاث مرات فقط في أول 21 نسخة سابقة.



بديلان ضد التانغو



الإسباني فيران توريس هو ثاني بديل يسجل هدف الفوز في نهائي كأس العالم، بعد الألماني ماريو غوتزه في عام 2014، والذي جاء أيضًا ضد الأرجنتين.



4 مرات وصيف



أما منتخب الأرجنتين فقد أنهى كأس العالم في المركز الثاني للمرة الرابعة (أيضًا في 1930 و1990 و2014)، الأكثر بالمشاركة مع منتخب ألمانيا.



بلا تسديدة



ويعتبر التانغو أول منتخب في تاريخ كأس العالم لا يسدد أي تسديدة في 90 دقيقة من نهائي كأس العالم، جاءت محاولته الأولى عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 117.



سادس طرد



بات إنزو فرنانديز سادس لاعب يُطرد في نهائي كأس العالم، حيث 50% منهم من منتخب الأرجنتين (بيدرو مونزون وغوستافو ديزوتي في عام 1990).



11 تصديًا



وقام إيميليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين بـ 11 تصديًا في هذه المباراة، وهو أكبر عدد من التصديات لحارس مرمى في نهائي كأس العالم منذ عام 1966.



أقل شوط



شهد الشوط الأول من هذه المباراة ثلاث تسديدات فقط، جميعها لمنتخب إسبانيا، هذا هو أقل عدد من التسديدات في الشوط الأول من نهائي كأس العالم في السجلات منذ عام 1966، بينما هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها منتخب الأرجنتين في تسديد أي كرة في أول 45 دقيقة.



تمريرات بالكوم



هناك ثلاث حالات مسجلة (منذ عام 1966) للاعب أكمل 100 تمريرة ناجحة أو أكثر في نهائي كأس العالم، اثنتان من هذه الحالات جاءتا عن طريق لاعبي منتخب إسبانيا الليلة – رودري بـ 101 تمريرة وباو كوبارسي بـ 121 تمريرة (إضافة إلى دونجا مع منتخب البرازيل في عام 1994 بـ 130 تمريرة).



معادلة كافو



وقد أصبح ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين ثاني لاعب على الإطلاق يشارك في ثلاث نهائيات لكأس العالم للرجال (أيضًا في 2014 و2022)، بعد كافو لاعب منتخب البرازيل (1994، 1998، 2002). وبعمر 39 عامًا و25 يومًا، يعد أيضًا ثاني أكبر لاعب عمرًا يشارك في نهائي كأس العالم بعد دينو زوف لاعب منتخب إيطاليا في عام 1982 (40 عامًا و133 يومًا).



الأشواط الإضافية



ذهبت خمس من آخر ست نهائيات في كأس العالم إلى الأشواط الإضافية، أكثر من أول 17 نسخة من البطولة (4، بما في ذلك مباراة أوروغواي ضد البرازيل في عام 1950).



أول بداية



نيكو غونزاليس لاعب منتخب الأرجنتين هو خامس لاعب فقط يبدأ أول مباراة له في كأس العالم في النهائي، بعد جيولا بولغار (المجر، 1938)، جيري تيتشي (تشيكوسلوفاكيا، 1962)، غوستافو ديزوتي (الأرجنتين، 1990)، كريستوف كرامر (ألمانيا، 2014).



أصغر لاعب



وقد أصبح لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا، ثالث أصغر لاعب يشارك في نهائي كأس العالم بعمر 19 عامًا وستة أيام، بعد بيليه في عام 1958 (17 عامًا و249 يومًا) وجوزيبي بيرغومي في عام 1982 (18 عامًا و201 يومًا). وبمشاركة باو كوبارسي أساسيًا أيضًا (19 عامًا و178 يومًا)، أصبح منتخب إسبانيا أول منتخب يضم لاعبين مراهقين في نهائي واحد لكأس العالم.



أكبر تشكيلة



بمتوسط عمر 30 عامًا و101 يومًا، اختارت الأرجنتين ثاني أكبر تشكيلة أساسية في نهائي كأس العالم، بعد منتخب البرازيل ضد تشيكوسلوفاكيا في عام 1962 (30 عامًا و216 يومًا).