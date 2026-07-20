كشفت الإدارة الأمريكية هوية جنديين قُتلا في عملية عسكرية الأسبوع الماضي ضمن الحرب مع إيران.



وأعلنت وزارة الحرب في بيان، اليوم (الإثنين)، أن الفيرست ليفتانينت تايلر جيمس فيهان، 25 عامًا، من إيوا بيتش بولاية هاواي، والجندية إيزابيلا غونزاليس، 19 عامًا، من كارولتون بولاية تكساس، قُتلا في الأردن، حيث كانا يدعمان مهمة أمريكية ضد تنظيم داعش. ولم تتضح بعد ملابسات مقتلهما، بحسب ما أوردت وكالة «أسوشييتد برس».



وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، السبت، مقتل جنديين في الأردن أثناء دفاعهما ضد هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وأفاد الجيش الأمريكي بأن إجمالي عدد القتلى في الحرب مع إيران بلغ 17 قتيلاً.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الأحد، مقتل جندي أمريكي في شمال العراق، يوم السبت، إثر انفجار مُتحكم به لذخيرة غير منفجرة من طائرة إيرانية مُسيّرة أُسقطت. وأُصيب جندي آخر بجروح طفيفة ويتلقى العلاج الطبي.



وأفاد الجيش بأنه سيُؤجل الإدلاء بمزيد من المعلومات لحين مرور 24 ساعة على إبلاغ عائلات الضحايا.



ووسعت الولايات المتحدة نطاق عملياتها العسكرية داخل إيران لتشمل البنية التحتية إلى جانب الأهداف العسكرية، بعدما استهدفت جسوراً ومحطات سكك حديدية وأبراج مراقبة بحرية ورادارات وخطوط كهرباء في هرمزجان وبندر عباس وسيستان وبلوشستان. ويعكس التحول إستراتيجية تستهدف عزل الساحل الإيراني وتقليص قدرات الحرس الثوري على إدارة العمليات ومراقبة الملاحة في مضيق هرمز.