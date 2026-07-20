واصلت إيران اعتداءاتها على دول الخليج، وأعلن الجيش الكويتي ليل (الأحد، الإثنين) أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات طائرات مسيّرة إيرانية.



وأفادت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان على منصة إكس أن «الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حالياً لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني»، داعيةً «الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة».



من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار ليل (الأحد) إلى (الإثنين)، تحذيراً من تهديدات جوية.



وأفاد بيان صادر عن الوزارة «تم إطلاق صافرة الإنذار»، مضيفاً «نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية».



وأعلن الحرس الثوري الإيراني، (الإثنين)، أنه استهدف طائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة بالأردن وألحق أضراراً بها، وفق ما أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية.



وأعلن أنه شن هجوماً على قاعدة أمريكية في منطقة التنف السورية.



وأفادت «إرنا» على تليغرام بأن الحرس الثوري نفذ «هجوماً مباغتاً على مركز قيادة العمليات الخاصة في منطقة التنف السورية» رداً على القصف الذي طال ثكنة عسكرية في بمبور في إيرانشهر بجنوب شرقي إيران.



وادعى الحرس الثوري، (الجمعة)، مهاجمته قاعدة التنف التي أعلن الجيش الأمريكي في فبراير الماضي الانسحاب منها وتسليمها للجيش السوري. لكن مصدراً عسكرياً سورياً نفى لوكالة الأنباء الفرنسية تعرّض القاعدة الواقعة عند مثلث الحدود العراقية الأردنية السورية لأي قصف.