قضت محكمة مصرية بقبول الاستئناف المقدم من مسؤول السوشيال ميديا السابق للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على حكم تغريمه 50 ألف جنيه، وبراءته من الاستيلاء على حساباتها الإلكترونية والامتناع عن تسليم كلمات المرور الخاصة بها، كما رفضت الدعوى المدنية المقامة ضده.

الإحالة دون اتهام

وخلال الاستئناف، دفع محامي المتهم شريف حافظ، بخلو أمر الإحالة من الاتهام المنصوص عليه بالمادة 27 الخاصة بإدارة الحسابات الإلكترونية، مؤكدًا أنه لا يجوز معاقبة موكله عن نص قانوني لم تُحله به النيابة العامة. كما قدم الدفاع مستندات تفيد بأن موكله حرر محضراً رسمياً في 2025 أبدى فيه استعداده لتسليم كلمات المرور الخاصة بالحسابات إلى المطربة شيرين عبدالوهاب بشخصها أو لمن ينوب عنها بموجب توكيل خاص، إلا انها لم تستجب لذلك.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامه بالاستيلاء على الصفحات الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، في وقت سابق ببلاغات للنيابة العامة اتهم فيها شخصاً بالسيطرة على حسابات موكلته عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكد المحامي في بلاغه أن موكلته لم توقع أي عقود بيع أو تنازل عن صفحاتها أو حساباتها الإلكترونية لأي جهة أو شخص.