نعى المطرب المصري عمرو دياب الموسيقار هاني شنودة، الذي رحل صباح اليوم، مؤكدًا أن الراحل ترك إرثًا فنيًا كبيرًا سيظل حاضرًا في تاريخ الموسيقى العربية، داعيًا له بالرحمة ولأسرته ومحبيه بالصبر والسلوان.

رسالة وداع

ونشر عمرو دياب عبر حساباته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي رسالة نعى فيها الموسيقار الراحل، مؤكدًا أنه ترك إرثًا فنيًا عظيمًا وأسهم بإبداعه في تشكيل وجدان أجيال كاملة، مشيرًا إلى أن أعماله ستظل خالدة واسمه حاضرًا في تاريخ الموسيقى العربية.

واختتم عمرو دياب رسالته بالدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، مقدمًا خالص التعازي إلى أسرته ومحبيه، ومتمنيًا لهم الصبر والسلوان.

بداية المشوار

يرتبط عمرو دياب بعلاقة فنية وثيقة مع هاني شنودة، الذي اكتشف موهبته وقدمه إلى الساحة الغنائية في مطلع الثمانينات، كما شارك في تقديم أول ألبوماته «يا طريق» عام 1983، الذي شكل انطلاقته الفنية.

تكريم جمعهما

وشارك عمرو دياب في حفل تكريم هاني شنودة الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه في السعودية عام 2023، وغنّى معه على المسرح أغنية «الزمن»، التي كانت أول عمل جمعهما عبر شاشة التلفزيون.

وفاة هانى شنودة

يشار إلى أن الموسيقار هاني شنودة رحل عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، لينهي مسيرة فنية امتدت لعقود في خدمة الموسيقى العربية.