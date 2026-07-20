جددت إدارة نادي القادسية عقد الحارس أحمد الكسار، ليستمر مع الفريق حتى 2029، في خطوة تعكس حرص النادي على الحفاظ على الاستقرار في مركز حراسة المرمى والاستفادة من خبراته الطويلة في الملاعب.



ويمتلك الكسار مسيرة حافلة تنقل خلالها بين عدد من الأندية، كما سبق له تمثيل المنتخب السعودي في عدة مناسبات آخرها تواجده في قائمة المنتخب في كأس العالم 2026، ما منحه خبرة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.



ويكتسب وجوده أهمية خاصة ضمن منظومة حراسة المرمى في القادسية إلى جانب البلجيكي كوين كاستيلس ومشاري سنيور، إذ يمنح الفريق مزيدًا من الخيارات والخبرة والتنافسية في هذا المركز.



من جانبه، أعرب أحمد الكسار عن سعادته بتجديد عقده، مبدياً اعتزازه بثقة النادي والجهاز الفني والإدارة الرياضية، بعد تمديد العلاقة التعاقدية حتى عام 2029، ومشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل الجاد والمثمر من أجل تحقيق النجاحات وحصد البطولات.



كما عبّر الكسار عن سعادته بتقدير جماهير القادسية وثقتها ودعمها، مبينًا أن الفريق سيبذل أقصى درجات الجهد والتركيز لتحقيق تطلعات الجماهير وإسعادها.



ويأتي التجديد مع الكسار ضمن توجه القادسية للمحافظة على العناصر التي تمثل قيمة فنية وخبرة داخل الفريق، بما يدعم استقراره ويعزز جاهزيته للاستحقاقات القادمة.