أعلن الفنان السعودي طلال سلامة موعد حفله الغنائي المرتقب في مدينة الرياض، موجهاً دعوة إلى جمهوره لحضور الأمسية، التي تقام مساء الجمعة 24 يوليو على مسرح جامعة الأميرة نورة.

ونشر طلال، عبر حسابه في منصة «إكس»، دعوة لجمهوره قال فيها: «أسعد بلقائكم في الرياض.. يوم الجمعة 24 يوليو على مسرح جامعة الأميرة نورة الساعة 10 مساء».

ويحمل الإعلان دلالة تتجاوز كونه موعداً فنياً جديداً، إذ يعكس مرحلة استعاد فيها حضوره على خشبة المسرح بعد فترة انشغل خلالها الجمهور بمتابعة أخباره الصحية. وجاءت العودة عبر الطريق الأكثر تأثيراً في مسيرة أي فنان؛ الوقوف أمام جمهوره وتقديم الأغنية بصورتها الطبيعية.

ومن يراقب مسار طلال سلامة خلال الأشهر الأخيرة، يلحظ أن العودة جاءت متدرجة ومدروسة، فكل إطلالة عززت حالة من الاطمئنان لدى جمهوره، ورسخت صورة فنان يستعيد حضوره بثقة بعيداً عن الضجيج الإعلامي. ومع كل حفل، اتسعت مساحة التفاعل، وعادت أغنياته لتتصدر المشهد بوصفها العنصر الأهم في العلاقة بينه وبين الجمهور.

الحفل المرتقب في الرياض يأتي امتداداً لهذا المسار، ويؤكد، أن طلال سلامة يعيش مرحلة فنية مختلفة، عنوانها الاستقرار والثقة. فالفنان يعتمد على رصيد غنائي صنعه عبر عقود، ويقدم أعماله بروح هادئة تنتمي إلى المدرسة الكلاسيكية في الأداء، إذ تتقدم جودة الصوت، واحترام اللحن، وحضور الكلمة على أي عناصر استعراضية.

كما تعكس عودته قيمة الفنان الذي يراهن على منجزه الفني أكثر من رهانه على الحضور الإعلامي. فالأغنية بقيت الوسيلة الأقوى لتعزيز مكانته، والجمهور تعامل مع ظهوره الأخير بوصفه استمراراً لمسيرة فنية راسخة، وهو ما بدا واضحاً في حجم التفاعل مع إعلان حفله الجديد في الرياض.

وتأتي أمسية 24 يوليو على مسرح جامعة الأميرة نورة، بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد، لتؤكد أن طلال سلامة دخل مرحلة جديدة من نشاطه الفني، عنوانها الحضور المنتظم واللقاء المباشر مع جمهوره، مستنداً إلى إرث غنائي كبير، وخبرة مسرحية ممتدة، وصوت ما زال يحتفظ بمكانته في وجدان محبي الأغنية السعودية.