محمد حماقي يعلن حفلة جديدة مع شيرين عبد الوهاب

أكد المطرب المصري محمد حماقي أن لقاءه بجمهور مدينة جدة يحمل له طابعًا خاصًا، مشيرًا إلى أن ارتباطه بالجمهور السعودي يمتد منذ أولى حفلاته التي أحياها في المملكة، وهو ما يجعله دائمًا متحمسًا للعودة والوقوف أمامهم.

تعاون مرتقب مع شيرين

وأعلن حماقي خلال مؤتمر صحفي التحضير لحفلة غنائية تجمعه بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لافتًا إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع تقديم أغنية «بحرية» بصوتهما لأول مرة على المسرح ضمن فقرات الحفلة المنتظرة.



إمكانية العودة لـ«ذا فويس»

وفي ما يتعلق ببرامج اكتشاف المواهب، أوضح حماقي أنه يحتفظ بذكريات مميزة من مشاركته في لجنتي تحكيم «ذا فويس» و«ذا فويس كيدز»، مؤكدًا أنه يرحب بخوض التجربة مجددًا إذا سنحت الفرصة لما تمثله من دعم حقيقي للمواهب الشابة.



حفلة بالسعودية

وكان محمد حماقي أحيا في وقت سابق حفلة غنائية جماهيرية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية وسط حضور كثيف وتفاعل لافت من الجمهور، الذي ردد معه أشهر أغانيه في أجواء حماسية.

ألبوم محمد حماقي

وتأتي حفلة محمد حماقي بجدة بعد النجاح الذي حققه ألبومه «سمعوني»، الذي لاقى صدى واسعًا منذ طرحه، حيث ضم الألبوم 18 أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، إضافة إلى أغنية من ألحان الموسيقار الراحل محمد رحيم.