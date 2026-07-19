أنهى فريق عمل مسلسل «سندس 3» تصوير جميع مشاهده، استعدادًا لعرضه خلال الفترة القادمة، وسط ترقب من الجمهور الذي ينتظر الموسم الجديد بعد النجاح الذي حققه الجزآن الأول والثاني.

رسالة إلهام علي

ووجهت الفنانة السعودية إلهام علي رسالة شكر إلى مخرج العمل رامي رزق الله، عبر حسابها على «إنستغرام»، أشادت فيها بجهوده خلال التصوير وحرصه على تقديم المسلسل بأفضل صورة، احتفالًا بانتهاء التصوير.

أحداث المسلسل

ويواصل الموسم الثالث استكمال أحداث المسلسل الذي ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الكوميدية، وتدور قصته حول رجل الأعمال عبدالرحمن الذي يتولى تربية أبنائه بعد وفاة زوجته قبل أن تساعده المعلمة سندس في تجاوز العديد من المواقف والتحديات.

أبطال العمل

يشار إلى أن المسلسل من تأليف علاء حمزة، وإخراج رامي رزق الله، ويشارك في بطولته حسن عسيري، وإلهام علي، وسارة اليافعي، وعبير عبدالله، وعبدالرحمن نافع، وآلاء سالم، ومحمد الحربي، ورسيل العتيبي، وحنين زياد، وماجد الحداد، وفيصل العمري، ورياض الصالحاني، وعهود الجدعان وآخرون.

تجربة جديدة

تخوض إلهام علي تجربة فنية مختلفة من خلال ترشيحها لبطولة مسلسل «ظلما»، الذي ينتمي إلى فئة الرعب النفسي، حيث يعتمد العمل على حبكة مستوحاة من الموروث الشعبي في إطار يجمع بين الغموض والتشويق، ليشكل محطة جديدة في مسيرتها الفنية بعيدًا عن الأدوار التقليدية.