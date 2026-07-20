ارتفع سعر الدولار في مصر خلال تعاملات (الإثنين)، مستكملاً مكاسب العملة الأمريكية التي بدأت مع عودة التوترات الجيوسياسية وارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية.



وساهمت زيادة وتيرة تخارج الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية في ارتفاع سعر الدولار أعلى مستوى 51 جنيهًا مرة أخرى، بعد فترة من التراجع حول مستوى 49 جنيهًا.



ووفق إحصاء أعدته «العربية Business»، بلغ أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في بنوك أبوظبي الإسلامي وقناة السويس وكريدي أغريكول مستوى 51.42 جنيه للشراء مقابل 51.52 جنيه للبيع. وجاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 50.40 جنيه للشراء مقابل 50.50 جنيه للبيع.



أداء قوي



وفي بنك مصر، بلغ سعر الدولار 51.32 جنيه للشراء مقابل 51.42 جنيه للبيع، وفي بنوك التجاري الدولي والبركة و«نكست»، بلغ سعر الدولار 51.30 جنيه للشراء مقابل 51.40 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.16 جنيه للشراء مقابل 51.26 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى 51.06 جنيه للشراء مقابل 51.20 جنيه للبيع.



وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.



الأموال الساخنة



سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع قدره 1.46 مليار دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البورصة المصرية. وعادت وتيرة تخارج الأموال الساخنة من مصر بعد فترة من التدفقات الإيجابية، مع تجدد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. وخلال شهر يونيو الماضي، سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء قدره 8.76 مليار دولار. وسجلت تدفقات الأموال الساخنة صافي شراء بقيمة 11.66 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2026.