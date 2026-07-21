أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، أنها تراقب عن كثب الوضع في أسواق النفط.



وأوضحت الوكالة أن السحب المستمر من مخزونات الطوارئ لدى الدول الأعضاء في الوكالة يوفر ارتياحاً كبيراً للأسواق.



وأشارت إلى أن الدول الأعضاء في الوكالة سحبت نحو 290 مليون برميل نفط منذ 11 مارس الماضي.



وبينت أن الدول الأعضاء لا تزال تحتفظ بكمية كبيرة من مخزونات الطوارئ بما في ذلك أكثر من مليار برميل من المخزونات التي تسيطر عليها الحكومات.



تداولات الأسعار



وعلى صعيد تداولات الأسعار، تراجعت أسعار النفط اليوم، مع موازنة الأسواق تقارير عن جهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران من جهة وتبادل الجانبين الهجمات الجديدة، فيما هددت مليشيا الحوثي باستهداف السفن في مضيق باب المندب.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتاً، أو 0.77%، إلى 88.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 73 سنتاً أو 0.88% عند سعر 82.47 دولار للبرميل.