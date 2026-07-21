كشفت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، أن إجمالي حجم التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل في السعودية بنهاية الربع الأول 2026 ارتفع إلى 489.2 مليار ريال، وبزيادة قدرها 28% عن نفس الفترة من عام 2025.



ووفقا للبيانات، بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي نحو 466.7 مليار ريال، ما يمثل نحو 95% من إجمالي التسهيلات، فيما بلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 22.5 مليار ريال.



حصص المنشآت



واستحوذت المنشآت المتوسطة على 47% من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول 2026، ما يعادل 220.7 مليار ريال، بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 160.4 مليار ريال، فيما بلغت حصة المنشآت متناهية الصغر نحو 85.5 مليار ريال.



واستحوذت المنشآت المتوسطة على 9.6 مليار ريال من إجمالي التسهيلات المقدمة من شركات التمويل، كما بلغت حصة المنشآت الصغيرة نحو 9.4 مليار ريال، ومتناهية الصغر بنحو 3.5 مليار ريال.



وتُصنف المنشآت المتوسطة في المملكة على أنها التي يبلغ حجم إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال أو عدد موظفيها بين 50 إلى 249 موظفاً، أما المنشآت الصغيرة، فهي التي تحقق إيرادات سنوية بين 3 إلى 40 مليون ريال أو يتراوح عدد موظفيها بين 6 إلى 49 موظفاً، بينما المنشآت متناهية الصغر فهي التي تحقق إيرادات سنوية تقل عن 3 ملايين ريال، والتي تضم أقل من 5 موظفين.