دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يونيو الماضي، فيما دعت المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن الربع الثاني من عام 2026، وذلك في موعد أقصاه 31 يوليو 2026.



وحثت «زاتكا» المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية ZATCA، وذلك تجنبًا لغرامة التأخر في تقديم الإقرار خلال المدة المحددة، التي تتراوح بين 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.



مزيد من المعلومات



ودعت «زاتكا» المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة X @Zatca_Care، أو من خلال البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة zatca.gov.sa.



وتُعد ضريبة القيمة المضافة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.