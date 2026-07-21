قررت محكمة في إسطنبول توقيف الفنان التركي أوغوزهان أوغور في قضية تتعلق باحتيال وسرقة تبرعات خيرية بملايين الدولارات.

جمعية أحباب

وأوقفت المحكمة أوغور المعروف في عالم السينما والغناء ومواقع التواصل الاجتماعي بجانب 9 متهمين آخرين انضموا لـ18 متهماً تم توقيفهم قبل أيام لكونهم على علاقة بجمعية «أحباب» الخيرية المثيرة للجدل.

وأضيف اسم أوغور (42 عاماً) للقضية لينضم للمغني التركي المعروف هالوك ليفينت الذي أسس جمعية «أحباب» التي جمعت ملايين الدولارات في 2023 لبناء منازل ومساعدة ضحايا زلزال 6 فبراير في ذلك العام، الذي خلف أكثر من 55 ألف قتيل.

احتيال ومقامرة

وتتعلق الاتهامات المتشعبة في القضية بالاحتيال وغسل الأموال والمقامرة، ولا تزال التحقيقات فيها مع ليفينت وأوغور في بدايتها ولم تصدر إدانة نهائية بعد بينما ينفي أوغور الاتهامات ضده.

ويُعد أوغوزهان أوغور واحدًا من أبرز صناع المحتوى في تركيا، وجمع بين الغناء والإخراج والكتابة السينمائية وتقديم البرامج والإنتاج الرقمي.

ولدى أوغور سجل فني حافل يضم فيلماً سينمائياً كتبه وأخرجه عام 2011، وعدداً من الألبومات الغنائية والأغاني المنفردة والثنائية مثل أغنيته مع الفنان مراد دالكليتش، «Mağlubiyet» أو «انكسار».

لكن شهرة أوغور الحقيقية جاءت مع انتقاله إلى المنصات الرقمية، بعدما أسس قناة BaBaLa TV على يوتيوب، التي تحولت إلى واحدة من أكثر المنصات الحوارية مشاهدة في تركيا.