تعرضت الإعلامية المصرية بسمة وهبة لوعكة صحية خلال الأيام الماضية نقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث خضعت لعملية جراحية جديدة وسط وجود زوجها وأسرتها إلى جانبها.

وعكتها الصحية

وحرصت بسمة على طمأنة جمهورها، إذ شاركت عبر خاصية «ستوري» في حسابها على «إنستغرام» مقطع فيديو من داخل غرفة الإفاقة، ظهرت فيه وهي لا تزال تحت تأثير التخدير بعد الجراحة.

حديث عفوي

وعلقت بسمة وهبة على الفيديو مازحة قائلة: «تفتكروا في غرفة الإفاقة أنا خرفت بإيه لزوجي؟ والله خرّفت.. قولت الشغل، الإعداد، أعمل إيه.. بعشق شغلي»، في إشارة إلى حبها لعملها حتى في أصعب الظروف.

ولم تكشف بسمة وهبة حتى الآن عن طبيعة الوعكة الصحية التي تعرضت لها أو تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها.

حادثة سير

يشار إلى أن بسمة وهبة تعرضت سابقاً لحادثة سير أثناء استقلالها سيارتها أعلى محور 26 يوليو بالقاهرة، ما أسفر عن نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالتها، وكشفت التحريات أن الحادثة وقعت بعدما فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة.