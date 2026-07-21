أثار الفنان المصري أحمد سعد حالة واسعة من الحماس والترقب بين جمهوره ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن كواليس مفاجأة غنائية مرتقبة يجهز لها حالياً، حيث يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة «كدا كدا»، التي تجمع لأول مرة في مسيرته بين النمط الشرقي العصري واللغة الإسبانية.

واستعرض أحمد سعد الملامح الأولى لمشروعه الموسيقي الجديد الذي يراهن فيه على تقديم تجربة مغايرة بلمسات عالمية:

صورة التشويق: نشر سعد صورة جديدة عبر حساباته الرسمية يظهر فيها برفقة فتاة تشاركه الأداء، مع تعمد عدم الكشف عن وجهها أو هويتها لإبقاء عنصر المفاجأة حاضراً.

التحدي الإسباني: أعلن سعد أن النجمة المشاركة ستغني باللغة الإسبانية، لتكون هذه المرة الأولى التي يخوض فيها تجربة الغناء بلغة أجنبية من هذا النوع في مسيرته الفنية.

تلميح طريف: كتب سعد معلقاً على الصورة: «بمناسبة إن إسبانيا كسبت إمبارح.. هسهلهالكوا شوية، هي بتغني معايا بالإسباني.. يا ترى مين؟»، مما فجر آلاف التعليقات والتحليلات بين الجمهور للتكهن باسم النجمة.

فجّر المنشور موجة من التخمينات والتعليقات التي انقسمت بين مطربات أجنبيات ونجمات عربيات يتقن الإسبانية، معتبرين أن حالة الغموض تضاعف من شغف الانتظار. وتأتي هذه الخطوة الغنائية في وقت يخوض فيه أحمد سعد مرحلة جديدة من إعادة تشكيل هويته الفنية وحضوره الإعلامي، بعد تغيير الإطلالة، إذ كان سعد قد أثار جدلاً واسعاً قبل أسابيع عقب ظهوره في بث مباشر وهو يقص شعره وذقنه، مؤكداً أنها خطوة تعبر عن رغبته في التغيير وتصحيح بعض التصرفات السابقة. ولم يكشف سعد حتى الآن عن الموعد الرسمي لإطلاق الأغنية، مكتفياً بمواصلة جرعات التشويق الرقمي لحين إعلان التفاصيل الكاملة للعمل خلال الفترة القادمة.