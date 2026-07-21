شهد تاريخ كأس العالم حالة نادرة تمثلت في فشل منتخب الأرجنتين في تسجيل أي تسديدة على مرمى الخصم خلال المباراة النهائية، وهو السيناريو الذي تكرر مرتين فقط في تاريخ البطولة.



المرة الأولى كانت عام 1990، عندما خسر منتخب الأرجنتين أمام ألمانيا في النهائي دون أن ينجح في تسجيل أي تسديدة على مرمى منافسه، وكان دييغو مارادونا قائدًا لراقصي التانغو آنذاك.



وبعد 36 عامًا، تكرر المشهد في نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، حيث فشل منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في تسجيل أي تسديدة على المرمى، ليجمع التاريخ بين أسطورتين أرجنتينيتين في رقم سلبي نادر خلال المباراة الأهم في عالم كرة القدم.